Die Beschwerde wurde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die Stadt Bochum will verhindern, dass der unter umstrittenen Umständen nach Tunesien abgeschobene Sami A. zurückgeholt wird. Beim Oberverwaltungsgericht Münster wurde eine Beschwerde gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen eingelegt, wonach die Abschiebung rückgängig gemacht werden muss.



Die Frist für die Begründung endet am 13. August. Die will das Gericht abwarten. Auch das NRW-Flüchtlingsministerium und die Ausländerbehörde hatten eine Beschwerde angekündigt.