Ein typisches Überwachungsmuster sieht so aus: Die Tracking-Software eines Datenhändlers setzt einen Cookie in den Browser eines Internet-Nutzers. Dieser Cookie wird an den Server dieses ersten Datenhändlers zurückgeschickt. Für diesen Cookie wird ein einmaliger und eindeutiger Schlüssel errechnet. Der Schlüssel geht zurück an den Browser des Internet-Surfers und wird auf seinem Rechner abgelegt. Sein Browser erhält dann den Befehl vom Webserver des ersten Datenhändlers, diesen Schlüssel an weitere Webserver anderer Datenhändler weiterzureichen. Festgelegt haben Datenkonzerne und die Werbebranche die Profilbildung und Datenweitergabe im Regelwerk "Real Time Bidding". Google hat darüber hinaus eigene Regeln fürs Datengeschäft unter der Überschrift "Authorized Buyers" definiert. Die Organisationen der Zivilgesellschaft sehen in diesen Regelwerken sehr grundlegende Datenschutzverstöße, die von den Behörden geahndet werden sollen.