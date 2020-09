Credit Suisse

Zwölf Klimaaktivisten müssen sich nach der Besetzung einer Bankfiliale in der Schweiz vor 14 Monaten auch wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt erschienen rund 50 Unterstützer am Bezirksgericht in Renens bei Lausanne am Genfersee.



Die Angeklagten hatten in einer Filiale der Credit Suisse Tennis gespielt. Sie warfen der Bank vor, sie schmücke sich mit dem positiven Image des Tennisspielers Roger Federer, während einige ihrer Investitionen gleichzeitig die Umwelt schädigten.