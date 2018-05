Angela Merkel erhält einen Positionssensor für Fahrzeuge. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs in Portugal an der Einweihung eines Entwicklungs- und Technologiezentrums des Konzerns Bosch teilgenommen. "Wir wissen, dass unser Wohlstand auch davon abhängt, wie innovativ wir sind", sagte Merkel. Sie betonte die gute Zusammenarbeit im Bereich Technologie.



Es ist der zweite Besuch der Kanzlerin in Portugal. Am Donnerstag kommt sie in Lissabon mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und ihrem Amtskollegen Costa zusammen.