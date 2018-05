Ein Boot am Strand des jamaikanischen Küstenortes Negril. Quelle: Georg Ismar/dpa

Angesichts der Debatten um eine "Jamaika-Koalition" rechnet die Karibikinsel Jamaika mit einem Boom deutscher Touristen. "Für 2017 erwarten wir rund 30.000 Gäste und damit eine Steigerung von 50 Prozent", teilte die jamaikanische Tourismusbehörde mit.



Das Land setzt in Kampagnen auf eine Art "Koalitionseffekt". "Die Koalitionsgespräche bringen natürlich mehr Aufmerksamkeit und mediales Echo", sagte ein Sprecher, der auch die Werbung für Tourismus in Jamaika in Deutschland organisiert.