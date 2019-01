Ingenieur Stefan Voit mit seinem Kleinschnittger.

Quelle: Harald Tittel/dpa

Vom Goggo über die Isetta bis zum Messerschmitt-Kabinenroller: Ingenieur Stefan Voit aus dem saarländischen St. Ingbert hat Dutzende Kleinstwagen gesammelt, die das Deutschland der Nachkriegszeit einst mobil machten.



Sein Lieblingswagen stammt aus dem Jahr 1949: Es ist ein roter Kleinschnittger ohne Rückwärtsgang. Statt rückwärts zu fahren, hebe man dieses rund 150 Kilo leichte Auto einfach am Heck an und drehe es in die gewünschte Richtung, sagt der 75-jährige Voit.