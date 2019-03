Das Panorama des kleinen Ortes Hallstadt.

Quelle: Christian Bruna/EPA/dpa

Angesichts von einer Million Touristen pro Jahr zieht die kleine Gemeinde Hallstatt in Österreich die Notbremse. Von 2020 an sollen Busse den besonders bei Asiaten beliebten malerischen Ort am Hallstätter See nur noch anfahren dürfen, wenn sie eines der begrenzt verfügbaren Zufahrtstickets gekauft haben.



Mit der Maßnahme soll auch die Verweildauer der Gäste gesteigert werden. Einer der Gründe für die Beliebtheit des Ortes ist, dass er in China detailgetreu nachgebaut wurde.