Ein Kind mit Zucktüten zur Schuleinführung. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Zahl der Einschulungen steigt: Zu Beginn des Schuljahres kamen in Deutschland 733.000 Kinder in die erste Klasse. Das waren laut vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 4.600 Kinder oder 0,6 Prozent mehr als 2018. Damit setze sich der "seit dem Schuljahr 2016/2017 zu beobachtende Anstieg" fort, so die Statistiker.



Am stärksten stieg die Zahl der Einschulungen in Hamburg (+3,4 Prozent) und Berlin (+3,2 Prozent). Außerdem stieg die Zahl an Förderschulen (+2,6 Prozent) besonders stark.