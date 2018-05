Aus den City-Arkaden in Wuppertal wird Wasser abgepumpt. Quelle: Jonas Güttler/dpa

Nach den schweren Unwettern in Teilen Deutschlands gehen die Aufräumarbeiten weiter. Vor allem in Nordrhein-Westfalen waren am Dienstag durch Starkregen zahlreiche Straßen, Keller und Gebäude überflutet worden. Stellenweise fiel so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat.



Im Raum Wuppertal gab es erhebliche Schäden. Eine Frau im Ruhrgebiet wurde durch einen Blitzschlag verletzt. Auch in Niedersachsen, Hessen und Bayern kam es zu Überschwemmungen.