Laut UNICEF gibt es eine hohe Baby-Sterberate in ärmeren Ländern. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Babys in Pakistan, der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan haben laut UNICEF die schlechtesten Überlebenschancen weltweit. In Pakistan sterbe eins von 22 Neugeborenen im ersten Lebensmonat. Acht der zehn Länder, die in dem UNICEF-Ranking am schlechtesten abschneiden, liegen im Afrika südlich der Sahara.



Viele Todesfälle seien vermeidbar, sagte UNICEF-Direktorin Henrietta Fore. Wichtig seien Desinfektionsmittel, sauberes Wasser, Stillen direkt nach der Geburt sowie gute Ernährung.