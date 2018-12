US-Präsident Trump erkennt Jerusalem als Israels Hauptstadt an.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die Weltgemeinschaft hat mit Sorge auf den historischen Alleingang von US-Präsident Donald Trumps zur Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels reagiert. Diplomaten, Politiker und Wissenschaftler sehen in der Entscheidung eine große Gefahr für den Friedensprozess in Nahost.



Der US-Verbündete Saudi-Arabien rief die USA auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Mehrere Länder fordern eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Sie soll bereits am Freitag stattfinden.