"We the people" – getreu den ersten Worten der amerikanischen Verfassung stehen auf dieser ZDF-Seite zur US-Wahl die amerikanischen Wähler im Mittelpunkt. Sie erzählen, wie sie leben, was sie am politischen System ihres Landes stört, wovon sie träumen und wem sie warum ihre Stimme geben: Hillary Clinton oder Donald Trump - oder gar jemanden anderes? Jetzt, nachdem Donald Trump ein Jahr im Amt ist, haben wir bei den Wählern nachgefragt. Hier geht es zum #wethepeople-Projekt