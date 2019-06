Eine Altenpflegerin begleitet eine ältere Frau. Archivbild

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Beschäftige in der Alten- und Krankenpflege sollen künftig besser bezahlt werden. Das Bundeskabinett will heute ein entsprechendes Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf den Weg bringen.



Außerdem soll eine ständige Kommission eingerichtet werden, die künftig Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne in der Pflege festlegen soll. Auch bisher hatten Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter schon temporär sogenannte Pflegekommissionen zur Findung von Mindestlöhnen gebildet.