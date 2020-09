Tausende Polizisten protestieren in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Tausende Polizisten haben in Paris für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Das berichteten der Nachrichtensender BFMTV und andere französische Medien. Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem "Marsch der Wut" im Osten der Hauptstadt aufgerufen.



Nach Angaben der Organisatoren, der Polizeigewerkschaft Unite SGP Police, waren in Paris rund 27.000 Polizisten auf die Straßen gegangen. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete, gab es in der Polizei seit Jahresbeginn rund 50 Suizide.