Arbeitskommissar Nicolas Schmit. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Mehr Lohn für schlecht bezahlte Beschäftigte will die Europäische Kommission in den kommenden Jahren erreichen. Die Brüsseler Behörde startete dafür ein Verfahren, um mit den Sozialpartnern über faire Mindestlöhne in Europa zu beraten.



Man strebe dabei keinen einheitlichen europaweiten Mindestlohn an, sagte Arbeitskommissar Nicolas Schmit. Länder, in denen ausschließlich die Tarifpartner - Arbeitgeber und Gewerkschaften - die Löhne aushandeln, könnten bei diesem System bleiben.