Leroy Sane, Manchester City

Quelle: imago images / Uk Sports Pics Ltd

Der von Bayern München umworbene Nationalspieler Leroy Sane muss wegen seiner Kreuzbandverletzung im rechten Knie in der kommenden Woche operiert werden und fällt womöglich monatelang aus. Sanes Klub Manchester City bestätigte via Twitter den Eingriff bei dem Außenstürmer, sicherte ihm jegliche Unterstützung zu und wünschte ihm eine schnelle und vollständige Genesung.



Der frühere Schalker hatte sich die schwere Verletzung am vergangenen Sonntag im Community Shield gegen den FC Liverpool zugezogen. Sane wurde bereits in der 13. Minute ausgewechselt.