Sauerstoffmangel hat im Aasee zu einem Fischsterben geführt. Quelle: -/AWM/dpa

Nach dem massenhaften Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel im Aasee kämpft die Stadt Münster mit Hochleistungspumpen um die Rettung der verbliebenen Tiere. Auch am Sonntag war die Feuerwehr noch im Einsatz, um zu retten, was zu retten ist. Die Aktion soll zunächst bis Montag laufen.



Der größte Teil des Fischbestandes im See sei tot, sagte Stadt-Sprecher Joachim Schiek. "Der Aasee hat als Ökosystem eine Art Herzinfarkt erlitten." Die Sauerstoffwerte im See waren unter die kritische Schwelle gesunken.