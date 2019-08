Die Fassade eines Neubaublocks in Berlin. Archivbild

Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland schrumpft weiter. Auch 2018 sind deutlich mehr Wohnungen für Bedürftige weggefallen als neu gebaut wurden. So gab es zum Jahresende fast 42.500 Sozialwohnungen weniger als noch 2017. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage aus der Linksfraktion hervor. Insgesamt gab es zum Jahreswechsel fast 1,18 Millionen Sozialmietwohnungen in Deutschland.



Sozialwohnungen fallen meist nach 30 Jahren aus der Bindung und können dann normal am Markt vermietet werden.