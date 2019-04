Der Windpark «Alpha Ventus» in der Nordsee. Archivbild

Quelle: Ingo Wagner/dpa

Seit ihrem Beginn vor zehn Jahren ist die Offshore-Windenergie in Deutschland technisch leistungsfähiger und sehr viel wirtschaftlicher geworden. Insgesamt drehen sich in den deutschen Bereichen von Nord- und Ostsee mehr als 1.300 Windräder mit einer Leistung von 6,4 Gigawatt, die 2019 rund ein Fünftel zur Gesamtproduktion der Windenergie in Deutschland beisteuern.



Das geht aus Informationen der Deutschen Windguard GmbH, des Windparks Alpha Ventus und des Bundesverband Windenergie hervor.