Joanna Kulig in "Cold War" (mit Filmpartner Tomasz Kot).

Joanna Kulig (36) aus Polen und Marcello Fonte (40) aus Italien sind zu den europäischen Schauspielern des Jahres gekürt worden. Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises in Sevilla erhielt Kulig die Trophäe für ihren Auftritt in Pawel Pawlowskis Liebesdrama "Cold War".



Die Deutsche Marie Bäumer ging leer aus. Sie war für ihre Rolle als Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" nominiert. In der Königsklasse Bester Spielfilm sind deutsche Filmemacher dieses Mal nicht vertreten.