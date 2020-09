Renée Zellweger holte ihren ersten Hauptdarsteller-Oscar.

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Joaquin Phoenix und Renee Zellweger haben den Oscar als beste Hauptdarsteller gewonnen. Phoenix wurde in Hollywood für seine Darstellung des späteren Batman-Gegenspielers in "Joker" ausgezeichnet. Nach vier Nominierungen ist es Phoenix' erster Oscar.



Zellweger wurde für ihre Rolle der Sängerin Judy Garland in dem biografischen Film "Judy" geehrt. Für die 40-Jährige ist es nach ihrem Oscar als beste Nebendarstellerin in "Unterwegs nach Cold Mountain" die zweite Trophäe des wichtigsten Filmpreises.