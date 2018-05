US-Schauspielerin Frances McDormand. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Ein Gast bei einer Party nach der Oscar-Verleihung hat die goldene Trophäe von Schauspielerin Frances McDormand gestohlen und ist kurz darauf festgenommen worden. Der 47-Jährige sei beim Verlassen der Party gestoppt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.



Laut "New York Times" schnappte sich der Mann den Oscar, als McDormand gerade in einem Gespräch war. Sie war für ihre Rolle in der Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden.