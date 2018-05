McDormand setzte sich unter anderem gegen Meryl Streep durch. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Frances McDormand hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet. Es ist der zweite Oscar für die 60-Jährige.



Der Brite Gary Oldman wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Der 59-Jährige gewann für seine Rolle als Winston Churchill in dem Historiendrama "Die dunkelste Stunde". Als beste Nebendarsteller wurden Allison Janney und Sam Rockwell mit den goldenen Trophäen bedacht.