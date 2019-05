Theresa May tritt bald als britische Premierministerin ab.

Quelle: Francisco Seco/AP Pool/dpa

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat ihren Nachfolger aufgerufen, keinen harten Brexit zuzulassen. "Die beste Option für das Vereinigte Königreich ist es, die EU mit einem Abkommen zu verlassen", sagte May beim EU-Gipfel. Sie bedauere sehr, dass ihr dies nicht gelungen sei.



Das schlechte Abschneiden ihrer konservativen Tory-Partei bei der Europawahl vergangene Woche nannte May "zutiefst enttäuschend". Es zeige, wie wichtig erfolgreiche Brexit-Verhandlungen seien.