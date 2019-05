Anna Schudt freut sich über ihren Panther.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Anna Schudt und Jan Josef Liefers erhalten den bayerischen Fernsehpreis als beste Schauspieler. Die Jury würdigte Schudt (45) für ihre Rolle im ZDF-Film "Aufbruch in die Freiheit". Sie spielt eine Frau, die in den 1970er Jahren nur knapp eine heimliche Abtreibung überlebt und schließlich ein selbstbestimmtes Leben führt.



Jan Josef Liefers (54) erhält den Blauen Panther für seine Hauptrolle in der Serie "Arthurs Gesetz", in der ein Mann von einer Katastrophe in die nächste schliddert.