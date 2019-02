Justizministerin Katarina Barley. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Justizministerin Katarina Barley (SPD) will das Bestellerprinzip beim Wohnungs- und Hauskauf einführen. Wer den Makler beauftragt, muss auch bezahlen - wie es schon bei Vermietungen der Fall ist. "Oft müssen Käufer enorme Maklerkosten tragen, obwohl der Verkäufer den Makler beauftragt hat", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung".



Rund 500.000 Wohnungen und Häuser werden laut Statistischem Bundesamt jährlich in Deutschland verkauft. In fast zwei von drei Fällen seien Makler beteiligt.