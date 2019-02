"Was mit einer Einpreisung in den Kaufpreis passiert, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös sagen", schätzt Verbraucherschützer Michel die Situation ein. Zudem würde das Bestellerprinzip unter den Maklern nicht durchweg abgelehnt. "Die Makler, die heute schon qualitativ sehr gut arbeiten, haben weniger Angst vor dem Bestellerprinzip", ordnet er die Stimmung innerhalb der Branche ein. Sie müssten nun eine bessere Leistung erbringen, bisher sei dies "ziemlich egal, weil der Käufer ihn sowieso bezahlen muss", so Michel. "Das Bestellerprinzip wird dazu führen, dass die Leistungsanforderungen an den Beruf des Maklers deutlich zunehmen und das wird sich positiv auf die Käuferseite auswirken." Ein Exposé zu erstellen, den Käufer einmal durch das Objekt zu führen und dann dafür "mal 15.000 Euro Provision zu kassieren", stehe in einem Missverhältnis zur erbrachten Leistung.