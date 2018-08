Ana Brun mit dem Silbernen Bären als beste Darstellerin. Quelle: Axel Schmidt/Reuters Pool/dpa

Die paraguayische Schauspielerin Ana Brun (68) hat bei der 68. Berlinale den Silbernen Bären als beste Darstellerin gewonnen. Das gab die Jury in Berlin bekannt. Sie spielt in dem Drama "Die Erbinnen" um ein alterndes Frauenpaar die Hauptrolle.



Der silberne Bär als bestzer Darsteller ging an den französischen Schauspieler Anthony Bajon (23). Er spielt in Cedric Kahns Film "Das Gebet" einen jungen Drogenabhängigen, der mit Hilfe des Glaubens von der Sucht loskommen will.