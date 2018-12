- Bester Film: "Cold War" von Pawel Pawlikowski (Polen)

- Beste Komödie: "The Death of Stalin" von Armando Iannucci (Großbritannien)

- Beste Schauspielerin: Joanna Kulig ("Cold War")

- Bester Schauspieler: Marcello Fonte ("Dogman")

- Beste Regie: Pawel Pawlikowski ("Cold War")

- Bestes Drehbuch: Pawel Pawlikowski ("Cold War")

- Bester Dokumentarfilm: "Bergman - A Year in a Life" von Jane Magnusson (Schweden)

- Bester Animationsfilm: "Another Day of Life" von Raul de la Fuente und Damian Nenow (Spanien/Polen)

- Bester Debütfilm: "Girl" von Lukas Dhont (Belgien)

- Beste Kamera: Martin Otterbeck ("Utoya 22. Juli")

- Beste Filmmusik: Christoph M. Kaiser und Julian Maas ("3 Tage in Quiberon")

- Bestes Sounddesign: André Bendocchi-Alves und Martin Steyer ("Der Hauptmann")

- Bester Schnitt: Jaroslaw Kaminski ("Cold War")

- Bestes Szenenbild: Andrey Ponkratov ("Leto")

- Bestes Kostümbild: Massimo Cantini Parrini ("Dogman")

- Bestes Maskenbild: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini und Daniela Tartari ("Dogman")

- Beste visuelle Effekte: Peter Hjorth ("Border")

- Europäischer Beitrag zum Weltkino: Ralph Fiennes

- Ehrenpreis für das Lebenswerk: Carmen Maura

- Ehrenpreis von EFA-Präsident und -Vorstand: Constantin Costa-Gavras