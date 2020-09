US-Sängerin Billie Eilish ist die große Siegerin der 62. Grammy Awards. Die 18-Jährige bekam für "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" den Grammy als "Album des Jahres". Sie ist damit in der Kategorie die jüngste Preisträgerin seit Beginn der Grammys 1959. Sie setzte sich etwa gegen Lana del Rey, Lizzo und Ariana Grande durch.