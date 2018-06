Der österreichische Autor Thomas Köck. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Der österreichische Autor Thomas Köck erhält für sein Stück "paradies spielen (abendland. ein abgesang)" den diesjährigen Mülheimer Dramatikerpreis. Nach rund zweistündiger, öffentlicher Diskussion auf einer Theaterbühne in Mülheim stimmte am Samstagabend eine fünfköpfige Jury mehrheitlich für die Vergabe an den 32-Jährigen.



Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Köcks Werk handelt von der Unmenschlichkeit der Globalisierung und der Bedrohung durch den Klimawandel.