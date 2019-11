Baukräne in Berlin. Symbolbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Der Immobilienboom in Deutschland beschert der Baubranche weiter brummende Geschäfte. Im September stiegen die Auftragseingänge gemessen am Vorjahresmonat um 8,6 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



Ein besseres Neugeschäft in einem September hatte das Bauhauptgewerbe zuletzt vor 24 Jahren verzeichnet: 1995 wurden 7,6 Milliarden Euro erreicht. In den ersten neun Monaten 2019 wuchsen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe um 9,6 Prozent.