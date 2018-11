Die Nachfrage nach Wohnungen treibt die Branche seit Monaten an.

Der Immobilienboom beschert der deutschen Braubranche weiter historische Bestmarken. Im September stiegen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe binnen Jahresfrist kräftig um 11,4 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Laut Statistischem Bundesamt war das der beste Wert in diesem Monat seit 1998. Bereinigt um Preiserhöhungen und den Effekt von Arbeitstagen lag das Plus noch bei 7,9 Prozent.



In den ersten neun Monaten des Jahres hat das Neugeschäft der Baufirmen real um 3,4 Prozent zugelegt.