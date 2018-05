Thanksgiving Parade in New York. Quelle: Andres Kudacki/FR170905 AP/dpa

Tausende haben bei strahlendem Sonnenschein die traditionelle Thanksgiving-Parade in New York verfolgt. Unter den gewaltigen Ballons, die bekannte Comicfiguren und Firmenmaskottchen darstellen, waren dieses Jahr neben dem Schneemann Olaf aus dem Disney-Film "Frozen" auch SpongeBob und Charlie Brown zu bewundern.



Die Parade zum Erntedankfest fand dieses Jahr zum 91. Mal und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Thanksgiving ist das wichtigste Familienfest in den USA.