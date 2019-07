Treffen der G7-Finanzminister.

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Trotz Streitigkeiten zwischen den USA und Frankreich wollen die großen Wirtschaftsmächte bei der Besteuerung digitaler Großkonzerne weiter zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich die Finanzminister der G7-Staaten in Chantilly bei Paris.



Bis 2020 werde ein globales Regelwerk erarbeitet. Dabei soll geklärt werden, in welchen Ländern digitale Unternehmen Steuern zahlen müssen. Künftig soll nicht der jeweilige Firmensitz entscheidend sein, sondern der Ort, an dem Umsätze erzielt werden.