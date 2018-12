Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission sah vor: Drei Prozent Ertragssteuer auf die kompletten Geschäfte der Unternehmen in Europa. Beschränkt werden sollte diese Ertragssteuer nach den Plänen auf Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro und einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa. Damit zielten die Vorschläge darauf ab, Unternehmen wie Facebook, Apple, Amazon oder Google in Europa steuerlich stärker zur Kasse zu bitten. Denn Schätzungen zufolge zahlen die Digital-Giganten in Europa nur etwa halb soviel Steuern wie klassische Unternehmen, da die Hauptsitze ihrer Firmen nicht in Europa liegen.