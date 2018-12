Nordkoreas Machthaber Kim freut sich über den Raketentest.

Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/AP/dpa

Nach dem nordkoreanischen Test einer neuen Interkontinentalrakete haben die USA China aufgefordert, seine Öllieferungen an Nordkorea zu stoppen. "China muss mehr tun", sagte UN-Botschafterin Nikki Haley in einer Sitzung des Sicherheitsrats.



Die Ratsmitglieder hatten die Lieferungen von Mineralölerzeugnissen an Nordkorea im September bereits gedeckelt. Das Land bezieht nach US-Angaben jährlich aber weiterhin rund vier Millionen Barrel Rohöl aus dem Ausland - der Großteil kommt aus China.