Der Georg-Büchner-Preis wird seit 1951 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung als Literaturpreis vergeben. Unter den rund 2.000 in Deutschland existierenden Literaturpreisen ist er die renommierteste literarische Auszeichnung. Ausgezeichnet werden Schriftsteller, "die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten und die an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben".



Zu den Preisträgern gehören Max Frisch (1958) und Günter Grass (1965) sowie zuletzt Jürgen Becker (2014), Rainald Goetz (2015), Marcel Beyer (2016) und im vergangenen Jahr der Lyriker Jan Wagner. In diesem Jahr geht der mit 50.000 Euro dotierte Preis an die Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Übersetzerin Terézia Mora. Sie bekomme die Auszeichnung "für ihre eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst, die Alltagsidiom und Poesie, Drastik und Zartheit vereint", heißt es in der Begründung der Jury. (Quelle: M. Kneiss)