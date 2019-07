Ian McEwan: Wenn wir eine Maschine bauen, die so hochentwickelt ist, dass sie mit uns sprechen kann und sagt, "ich habe Hunger" oder "ich habe Schmerzen" oder auch "ich bin verliebt", dann fragen wir uns als erstes: Können wir das glauben?



Wir können ja unser eigenes, menschliches Bewusstsein nicht beweisen - auch wenn wir annehmen dürfen, eines zu besitzen. Mit dem Bewusstsein von Maschinen ist es also sehr schwierig. Mein Roman will dieses Problem ausleben.



Charlie, der Ich-Erzähler, kauft diesen humanoiden Roboter, bringt ihn nach Hause, lädt ihn auf. Als der Roboter schließlich aufsteht, sagt er: "Es tut weh, wo das Kabel in meinen Bauch geht". Charlie kann es nicht glauben. Und trotzdem kann er nicht anders, als den menschengleichen Roboter auch wie einen Menschen zu behandeln. Er lebt also in dieser merkwürdigen Welt, in die ich meine Leser entführen möchte - und in der ich während des Schreibens selbst gelebt habe. Das Problem des Bewusstseins von Robotern wird uns immer begleiten.