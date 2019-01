Ursula von der Leyen besucht die Gorch Fock.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vor einer Entscheidung über die Zukunft der maroden "Gorch Fock" absolute Klarheit über die Sanierung des Segelschulschiffs verlangt. Bei einer Inspektion in Bremerhaven kündigte sie an, dass sie den Kurs binnen einiger Wochen festlegen werde.



Politiker von Grünen und FDP hatten einen Neubau ins Spiel gebracht - verbunden mit Kritik an Marine und Ministerium. Die Kosten von 9,6 Millionen sind nun auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen.