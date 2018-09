Bundespräsident Steinmeier in Jordanien. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine viertägige Reise nach Jordanien und in den Libanon begonnen. Er will dabei in Jordanien deutsche Soldaten auf einem Luftwaffen- Stützpunkt ebenso besuchen wie ein Flüchtlingslager. In Jordanien leben nach UN-Angaben mehr als 600.000 Flüchtlinge aus Syrien, in Libanon mehr als eine Million.



Steinmeier wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. An diesem Sonntag trifft der Bundespräsident mit König Abdullah und Königin Rania zusammen.