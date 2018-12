Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) in Afghanistan.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Afghanistan im Kampf gegen Gewalt und Terroranschläge die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. Bei einem Weihnachtsbesuch im deutschen Feldlager Camp Marmal dankte sie den deutschen Soldaten im Namen der Bundesregierung für ihren Einsatz.



Der Übergang des Friedensprozesses in afghanische Hände brauche Geduld und Zeit. "Wir alle wissen, dass die Lage in Afghanistan schwierig bleibt", sagte die CDU-Politikerin in Masar-i-Scharif.