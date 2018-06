Benjamin Netanjahu wird sich mit Angela Merkel in Berlin treffen. Quelle: Menahem Kahana/AFP POOL/AP/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu trifft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin zusammen. Der Besuch ist der Auftakt einer Europareise, die ihn weiter nach Paris und London führen wird.



Bei den Gesprächen will Netanjahu vor allem für ein härteres Vorgehen gegen den Iran werben. Netanjahu verlangt einen Stopp der Atombestrebungen Teherans. Außerdem will er den Einfluss des Irans im Nahen Osten zurückdrängen. Netanjahu ist einer der schärfsten Kritiker des Abkommens.