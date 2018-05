Außenminister Heiko Maas reist für Gespräche in die Ukraine. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Kurz nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist auch Außenminister Heiko Maas am Donnerstag in die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew wird er zunächst seinen Amtskollegen Pawlo Klimkin treffen und am Freitag dann an die Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine reisen.



Der Konflikt dort dauert nun schon vier Jahre. Maas setzt sich für die Wiederbelebung der Vierer-Gespräche zur Umsetzung des Friedensabkommens von Minsk ein.