Zwei Deutsche werden in Ägypten vermisst.

Quelle: imago

In Ägypten wird laut Außenamt nach dem Verschwinden eines jungen Mannes im Dezember ein zweiter Deutscher vermisst. Die Deutsche Botschaft stehe in Kontakt mit den Behörden und bemühe sich um Aufklärung, sagte ein Sprecher.



Beide Männer haben Angehörigen zufolge eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater und besitzen beide Staatsbürgerschaften. Sie wollten Verwandte besuchen. Doppelstaatler behandelt Kairo als Ägypter, so dass die Möglichkeiten der deutschen Seite gering sind.