Bundespräsident Steinmeier bei Äthiopiens Präsidentin Sahle-Work.

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Staatsbesuch in Äthiopien deutsche Unterstützung für den Reformprozess in dem ostafrikanischen Land zugesagt. "Ich komme in ein verändertes Land - ein Land im Aufbruch", sagte Steinmeier in der Hauptstadt Addis Abeba.



"Wir bewundern den Mut, mit dem Sie diese Reformen begonnen haben", betonte er nach einem Gespräch mit Präsidentin Sahle-Work Zewde. Deutschland wolle diesen Aufbruch mit einer "Reformpartnerschaft" unterstützen.