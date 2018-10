Gabriel fordert aktives Gestalten von Deutschland. Quelle: Florian Gaertner/Florian Gaertner/photothek.net/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem Afghanistan-Besuch für mehr internationale Verantwortung Deutschlands und Europas geworben. Auch in Fragen der Sicherheit und Verteidigung. Man könne sich in diesen Bereichen "nicht zurückziehen von der Welt", sagte er vor deutschen Soldaten im afghanischen Masar-i-Scharif.



"Sind wir in der Lage, selbst zu agieren, oder wird mit uns umgegangen", fragte Gabriel. Diese Debatte werde die Diskussion in Deutschland über die nächsten Jahre prägen.