Angela Merkel spricht mit Heiko Maas. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Es ist ein heikler Besuch in politisch aufgeheizter Lage: Am Samstag fliegt Angela Merkel zu einem Treffen mit Wladimir Putin nach Moskau. Es sollen verschiedene Konfliktherde auf der Welt angesprochen werden. Ein kurzfristig angesetztes Krisengespräch sei das Treffen aber nicht, wird in Berlin und Moskau betont. Merkel wird von Außenminister Heiko Maas begleitet.



Zuletzt war Merkel im Mai 2018 in Russland, sie traf sich mit Putin in Sotschi. In der russischen Hauptstadt war Merkel seit Mai 2015 nicht mehr.