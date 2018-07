Papst Franziskus in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch. Quelle: Servizio Fotografico Osservatore/Europa Press/dpa

Papst Franziskus will heute in Bangladesch unter anderem mit Rohingya-Flüchtlingen zusammenkommen. Neben muslimischen Migranten sollen bei dem interreligiösen Treffen auch katholische, buddhistische und hinduistische Flüchtlinge vertreten sein.



Nach Darstellung von Moses Costa, Erzbischof in Bangladesch, wollte Franziskus auch Rohingya-Flüchtlingslager besuchen. "Aber unsere Regierung wollte das aus Sicherheitsgründen nicht", sagte Costa am Rande einer Papstmesse in der Hauptstadt Dhaka.