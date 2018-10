Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) ist zu Besuch in der Türkei. Quelle: Ali Unal/AP/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will bei seinem Besuch in der Türkei einen Beitrag zur Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen leisten.



Zum Auftakt seiner zweitägigen Reise sagte Altmaier auch mit Blick auf die schwierige Menschenrechtslage in der Türkei: "Wir müssen Probleme lösen, aber auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit voranbringen." Er werde die Menschenrechtslage bei seinen Gesprächen mit türkischen Regierungsvertretern deutlich ansprechen.